Oscar Piastri is nog altijd ‘not amused’ over de straf die hij enkele weken geleden van de wedstrijdleiding kreeg tijdens de GP van Groot-Brittannië. Dat blijkt in België, waar de coureur van McLaren nog eenmaal terugkijkt op de ophef rond de race in Silverstone.

Wat er gebeurde

Piastri leek in Groot-Brittannië enkele weken geleden op weg naar een zekere overwinning, maar straf van 10 seconden voor remmen tijdens een safety car-fase deed hem de das om. Het bezorgde uitgerekend teamgenoot en titelrivaal Lando Norris juist de zege.

Net toen de lichten op de safety car uitgingen, remde Piastri flink af: van 218 km/u naar 52 km/u. Max Verstappen moest uitwijken, de wedstrijdleiding besloten daarop een straf te geven die volgens velen overdreven was. Dat vond de Australiër zelf ook.

Wat erop volgde

“Ik heb de afgelopen weken gesprekken gehad met de FIA, we hebben over de straf gesproken. Ik heb nu een beeld van waarom en hoe, maar ik heb er nog altijd zo mijn mening over.” Piastri is duidelijk nog altijd not amused. “Ik heb dit al talloze keren eerder zo gedaan en anderen ook”, klinkt het in Spa. “Maar goed, ik weet nu dus hoe we hier voortaan mee om kunnen en moeten gaan. Nu maar de focus op dit weekend.”

