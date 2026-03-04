Otmar Szafnauer keert officieel terug naar de autosport. De oud-teambaas van Alpine vertrok in juli 2023 – vlak na de GP België – bij het Franse team, en was sindsdien weinig actief in de raceklassen. Op woensdag werd bekend dat hij aan de slag gaat als CEO en beherend partner bij Van Amersfoort Racing in de Formule 2.

Otmar Szafnauer gaat aan de slag bij Van Amersfoort Racing om zo het team te helpen bij ‘de volgende fase in de ontwikkeling’ van de renstal. Naast CEO neemt de Roemeense Amerikaan ook de rol van beherend partner op zich. Zelf kijkt Szafnauer er enorm naar uit om in de Formule 2 aan de slag te gaan.

‘Sterke reputatie’

“Van Amersfoort Racing heeft een sterke reputatie op het gebied van talentontwikkeling en het deelnemen aan wedstrijden op hoog niveau in meerdere categorieën”, zegt Szafnauer in het officiële perbericht. “Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met het managementteam en de rest van de organisatie om de volgende fase in de ontwikkeling van het team in goede banen te leiden.”

Brad Joyce, teambaas van Van Amersfoort Racing, kijkt eveneens uit naar de samenwerking met de voormalig Alpine-teambaas. “De ervaring en leiderschap van Otmar voegen een waardevol perspectief toe aan de organisatie”, aldus Joyce. “Zijn benoeming versterkt Van Amersfoort Racing aanzienlijk terwijl we ons blijven ontwikkelen en onze langetermijnvisie nastreven.” Het nieuwe Formule 2-seizoen start, net als de Formule 1, aankomend weekend in Melbourne.

