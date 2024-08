Ondanks de zomerstop is er genoeg nieuws in de Formule 1. We bespreken in de podcast Formule 1 paddockpraat het vertrek van Jonathan Wheatley bij Red Bull, waarom Sergio Pérez toch mag blijven en waarom kiest Carlos Sainz in hemelsnaam voor Williams?

De overstap van Sainz naar Williams wordt door velen gezien als een zeer verrassende keuze. Van Ferrari naar de nummer zeven in het constructeurskampioenschap klinkt als een behoorlijke stap terug. “Het kan te maken hebben met het gerucht over de clausule waarin staat dat hij mag vertrekken als er een stoeltje vrijkomt bij Mercedes of Red Bull”, zegt Gerard Bos in de podcast. “Maar ik kan me niet voorstellen dat Williams met zo’n clausule akkoord zou gaan.”

Waarom heeft de Spanjaard niet gekozen voor het grote Audi dat vanaf 2026 actief is in de Formule 1? “Ik vind het heel gewaagd en gedurfd als je Audi laat liggen ten faveure van Williams”, aldus André Venema. “Je leest her en der dat Adrian Newey naar Williams gaat. Misschien dat Sainz in de toekomstplannen gelooft en wie weet komt er nog wel een grote sponsor aan. Als ze dan echt een slag gaan maken, dan kan ik me voorstellen dat je voor zo’n team kiest.”

“Misschien komt het ook door de druk”, oppert Bos. “Misschien heeft Williams gezegd: ‘We zitten nu al twee jaar met jou om de tafel, maar op een gegeven moment houdt het op met wachten’. En Sainz bleef de keuze maar uitstellen natuurlijk.”

