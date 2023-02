Nog maar een paar weken en dat start het nieuwe Formule 1-seizoen. Tot die tijd presenteren één voor één alle teams hun nieuwe bolides. We zijn inmiddels halverwege: vijf teams hebben hun auto’s al getoond en vijf moeten er nog volgen.

Dit is wat we tot nog toe hebben gezien:

AlphaTauri AT04

Red Bull Content Pool

Alfa Romeo C43

Alfa Romeo Racing

Williams FW45

Williams Racing

Red Bull RB19

Red Bull Content Pool

Haas VF-23

Haas F1 Team

De overige vijf wagens worden komende week gepresenteerd en wel op de volgende data:

13 februari: Aston Martin

13 februari: McLaren

14 februari: Ferrari

15 februari: Mercedes

16 februari: Alpine

