Paddockposts: Shoey vergeten, emotioneel moment, Hülkenback en Call of Duty

Het was een bijzonder weekend op de Nürburgring. Lewis Hamilton evenaarde het zege-aantal van Michael Schumacher, Nico Hülkenberg maakte onverwachts zijn rentree en Daniel Ricciardo stond eindelijk weer eens op het podium. Zoals gebruikelijk verzamelt FORMULE 1 de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Lance Stroll voelde zich niet goed op zaterdag. Hij zat volgens teambaas Otmar Szafnauer continu op het toilet en voelde zich niet fit genoeg om te racen. Dus kon maar één iemand hem vervangen…

Daar gaan we weer…

pic.twitter.com/KBuZBRVJQ2 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) October 10, 2020

Als Hülkenberg niet had gekund of niet wilde, was Stoffel Vandoorne de aangewezen persoon geweest. Hij was wel aanwezig op de Nürburgring, maar was druk met andere zaken…

Charles Leclerc kende een sterke zaterdag op de Nürburgring. Hij wist zich als vierde te kwalificeren en Alexander Albon te verslaan. Tijd voor een dansje!

Lando Norris leek op koers te zijn voor een vierde of vijfde plaats in de race, totdat hij sensorproblemen kreeg. De problemen werden uiteindelijk te groot en dus moest hij zijn auto parkeren. Its broken of zoals Lando zou zeggen: “Its bwoken.”

Tried so hard today. Team did an awesome job… it just ended like this ⬇️ pic.twitter.com/E1pjIxGjlK — Lando Norris (@LandoNorris) October 11, 2020

Na zijn uitvalbeurt zocht hij een stoeltje op. Zoek de verschillen.

Zoals gebruikelijk…

Dark clouds are forming for the traditional rain after the race. #EifelGP #WTF1 pic.twitter.com/UVeDGVbPgg — WTF1 (@wtf1official) October 11, 2020

Een prachtig moment na de race: Mick Schumacher geeft de 2012-helm van zijn vader aan Lewis Hamilton, die het zege-aantal van Michael Schumacher evenaarde.

Echt een emotioneel moment, ook voor Lewis.

Een geweldige ode van Sky Sports aan Schumacher en Hamilton.

Daniel Ricciardo drinkt normaal gesproken uit zijn schoen als hij op het podium staat. Dat was hij afgelopen zondag even vergeten, maar een journalist van F1 herinnert hem eraan.

Better late than never, toch Daniel?