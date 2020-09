Paddockposts: Streamende vrienden, spannende kwalificatie en de vloek van Netflix

Het was een apart weekend in Rusland. Een chaotische kwalificatie gevolgd door een weinig enerverende race. Op social media was er het hele weekend weer genoeg te beleven. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

George Russell, Alexander Albon, Charles Leclerc en Lando Norris hadden met zijn vieren een Zoom-interview met Sky Sports. Dat kon natuurlijk niet goed gaan.

Good lookin’ guys this lot 🤥 pic.twitter.com/0roPaCJNeK — George Russell (@GeorgeRussell63) September 24, 2020

Wat hebben Duitsland 2019 en Rusland 2020 met elkaar gemeen? Tijdens deze races had Netflix toegang tot de Mercedes-garage om te filmen voor Drive to Survive. De vorige keer toen Netflix bij Mercedes filmde, had Mercedes de slechtste race van het seizoen. Heeft Mercedes dit weekend ook weer last van de ‘vloek’?

Hey @Netflix, be gentle with us this weekend 🙈 pic.twitter.com/57rERjPjA7 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 26, 2020

Lewis Hamilton kan na zijn Formule 1-carrière met skaten beginnen…

Na de crash van Sebastian Vettel in Q2 was er nog weinig tijd over om een nieuwe ronde te starten. Racing Point weet wat Lance Stroll moet doen.

Lance is currently in P12 so this is going to have to be a speedy out lap!#RussianGP #F1 pic.twitter.com/Lau9JcKSbf — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 26, 2020

Zeker bij Lewis Hamilton en Mercedes waren ze er niet gerust op. Zijn eerste ronde werd afgepakt, omdat hij de track limits overschreden had en zijn tweede ronde moest hij afbreken door de crash van Vettel. De spanning werd ze even teveel.

Admin out here tweeting like pic.twitter.com/hc0KUplYL3 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 26, 2020

Maar uiteindelijk kwam het allemaal weer goed voor Lewis Hamilton en pakte hij met grote overmacht zijn 96ste pole uit zijn loopbaan, met Valtteri Bottas achter hem. Of toch niet? Verstappen pakt op het laatste moment P2 af van Bottas, alleen is de Fin zo gewend aan de tweede plaats dat hij zijn auto achter dat bordje parkeert. Slordig Valtteri.

Dit bericht bekijken op Instagram Mercedes one-t… wait a minute #f1 #formula1 #russiangp #wtf1 Een bericht gedeeld door WTF1 (@wtf1official) op 26 Sep 2020 om 7:56 (PDT)

Mick Schumacher lijkt op weg te zijn naar zitje in de Formule 1. In de Formule 2 is hij goed bezig en leidt hij het kampioenschap. Afgelopen zaterdag won hij de hoofdrace in Sotsji door een inhaalactie op Tsunoda. Een actie die velen deed denken aan zijn vader. Zo vader, zo zoon?

Charles Leclerc en Sebastian Vettel deden samen een warm-up voor de race. AS Monaco en Eintracht Frankfurt zullen geïnteresseerd toekijken.

De reden gevonden van Bottas’ goede start…

Na de vroege safety car was het lange tijd niet al te enerverend…

Not a lot to tweet about right now pic.twitter.com/WlQDZrU29D — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 27, 2020

… maar toen barste het gevecht los tussen Russell, Albon en Norris voor de zestiende plaats in de race. Het leek wel op simracen! GEORGE!



Romain Grosjean had het hele weekend problemen met bocht twee. In de race ging hij wijd, maar kon hij de bordjes niet ontwijken.

Uiteindelijk won Valtteri Bottas voor de tweede keer in Sotsji. Tijd voor champagne!

Maar de vloek is niet verdwenen.