Paddockposts: Netflixvloek, de droom van Racing Point en pechvogel Russell

Sergio Pérez wist voor het eerst in zijn lange Formule 1-carrière een race te winnen in een chaotische Grand Prix van Sakhir. Ook op de sociale media gebeurde er weer genoeg. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

FACTS! Dit was trouwens voor de derde vrije training…

George Russell has topped every F1 session he’s competed in as a Mercedes driver #SakhirGP pic.twitter.com/9xbrzvSkBR

Ben je een keer van Lewis Hamilton ‘verlost’, krijg je George Russell ervoor terug…

No longer having Hamilton as a teammate vs seeing Russell’s lap time #SakhirGP pic.twitter.com/CB0Fb6D0jg

Iets te enthousiast Charles…

Racing Point 20 rondes voor het einde…



Staat het er echt? Pérez eerste? Stroll derde? Is dit een droom?

Hold up… are we seeing this right?! pic.twitter.com/DVRIFoc4cV

Nee Racing Point, het staat er echt!

Somebody pinch us. We must be dreaming. pic.twitter.com/Yfiu0ejSTa

Ook oud-teambaas Vijav Mallya is blij met de overwinning.

A great day for Racing Point and Checo Perez for the first F1 win. Great effort by Lance Stroll to finish 3rd. Congratulations to all. I am particularly proud as it’s the same Force India team that delivered this awesome result…with my friend Lawrence Stroll at the helm.

Beter dan de oude foto!

Elke keer als de filmploeg van Netflix bij Mercedes meekijkt, gaat het mis.

Russell blijft netjes ondanks zijn teleurstelling.

Gutted. Absolutely gutted.

It just wasn’t meant to be tonight but I’m proud of the job we did out there. We’ll get our opportunity again.

Congrats to @SChecoPerez. Nobody deserves a win more than him.

— George Russell (@GeorgeRussell63) December 6, 2020