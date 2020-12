Paddockposts: Tranen bij Racing Point, vreugde bij McLaren, Ricciardo vs Norris en Ferrari wint de Champions League

Het seizoen 2020 zit erop. Max Verstappen won de laatste race van het seizoen, McLaren pakte de derde plaats in het constructeurskampioenschap af van Racing Point en Sebastian Vettel nam afscheid van Ferrari met een roemloze veertiende plaats. Op de sociale media gebeurde er weer genoeg. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Tijd voor wat donuts! De auto’s gaan naar het museum!

Serving them up HOT 🔥 Sending W11 into retirement with some fresh 🍩 🍩 🍩! #AbuDhabiGP pic.twitter.com/9FwcvCXXcq — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 13, 2020

Naar het museum? Nee, Racing Point gebruikt deze auto volgend jaar, grapt Red Bull.

Retirement? Your 2021 car is ready for collection, @RacingPointF1 📦😉 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 13, 2020

WTF1 heeft de ‘Internet’s Best Reactions‘ en heeft daarbij een rubriek met de beste tweets en posts van de teams. Helaas was het al opgenomen toen Red Bull met deze tweet kwam.

Why you gotta tweet this after I’ve just finished filming Internet’s Best Reactions :( — Matt Gallagher (@MattyWTF1) December 13, 2020

Mercedes deelt vervolgens een gevoelige sneer uit aan Red Bull. “Ze zijn weer is net te laat.”

Red Bull turning up late again. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 13, 2020

McLaren wist in Abu Dhabi de derde plaats van Racing Point af te pakken. Tijd voor een feestje!

Voor de laatste keer: Smooth operator!

Zo dichtbij P3 en alles gaat mis.

Sebastian Vettel neemt in stijl afscheid van Ferrari.

Ook wisselt hij nog even helmen met zijn teamgenoot…

… En krijgt hij de cup met de grote oren van Ferrari. Lijkt wel verdacht veel op de Champions League-bokaal.

Daniel Ricciardo wint het eerste duel van zijn nieuwe teamgenoot.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door F1 Global Türkiye (@f1globaltr) Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Dat wordt een gezellige tijd volgend jaar…

Het rare 2020-seizoen zit er dus op. De Formule 1 vat het nog even samen in een mooie compilatie.