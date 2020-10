Paddockposts: Verwarde Leclerc, Tokyo Drift en een chaotische start

In het weekend waarin Lewis Hamilton Formule 1-geschiedenis schreef, gebeurde er weer genoeg op de sociale media. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Tja, sommige teams zijn er al wat langer…

Zoek de verschillen!

Vs. the circuit she tells you not to worry about. pic.twitter.com/JScvre6OOx — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 24, 2020

Ligt nog iets te gevoelig…

Sorry @Circuitcat_eng, but you hurt us real bad in 2016 😂 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 24, 2020

Er is geen grip!

Er gebeurde tenminste iets op vrijdag. Toch Racing Point?

Well… at least we got some drama on a Friday…#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/PGCtlNAz32 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) October 23, 2020

Je hebt het goed gehoord Charles.

What charles was really hearing on his radio pic.twitter.com/UBR3tzmmg4 — Yade// (@FormulaY4DE) October 24, 2020

Het is duidelijk wie McLaren steunde in El Clasico. Nog wel even werken aan je aannames Carlos…

Ook goedemorgen Toto…

Wat een start!

Pérez probeert Verstappen in te halen, maar raakt de Nederlander en spint van de baan.

Dat is snel.

Dappere poging, maar Gasly trapt er niet in!

Applaus voor het team.

Lees ook: Overstuur: Herr Dr. Marko, haal de Hulk!