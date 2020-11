Paddockposts: voorzorgsmaatregelen bij Racing Point, een Rosbergje en een Mexicaanse Ferrari-coureur

Lewis Hamilton werd afgelopen zondag voor de zevende keer wereldkampioen, maar dat was lang niet het enige wat het er gebeurde op Istanbul Park. Het was een knotsgek weekend zowel op als naast de baan. FORMULE 1 verzamelt de beste tweets, Instagram-berichten en Insta-stories van het GP-weekend.

Lance Stroll reed op Imola een monteur aan tijdens een pitstop en dus nam Racing Point voorzorgsmaatregelen.

Racing Point not taking any chances this time 🤣🤣🤣

📷 @HulkHulkenberg

Maar al snel was het tijd om te racen of eerder gezegd om te schaatsen op het spekgladde Istanbul Park.

A quick update on track conditions before we head back out…#TurkishGP #F1

En dan ging het ook nog regenen op zaterdag… Het zorgde voor een verrassende grid of toch niet? Staan er weer twee Mercedessen en een Red Bull in de top drie…

After all that. Two Mercedes and Verstappen top three. Boring. #TurkishGP

Of wel? Lance Stroll pakt verrassend de pole. Dat zag Racing Point niet aankomen!

WEIUFHJLEWMNFKLNEWKLFMLEWNLFCMELQW;NCLKWENCKLNEQKLCMEKLQNKLCMEQWLHNFOPQEM;OFVNLQEM;OVNWERIOJVCORWNIOVJWEO;JFOP3QPOFHIOPE4NWOIUGFH24POIENVOIWERNOPFJ2490JWEGFOP4HJ2EOPFJ2H4WJOPGFJ24OPIWFJOE;SJFIOVWEJPOFGH9P24JWGOIEFHEOJFOP924JP[WGFJ0P249JWPGOFJ24HPOWEJGFOPJ249WJFPO2J4WEO;GJWOP4IRJG

Lance Stroll heeft de binnenbocht en pakt het goud!

Dit bericht bekijken op Instagram

Lance Stroll leidt voor Sergio Perez, maar die staat onder zware druk van eerst Sebastian Vettel en vervolgens Max Verstappen, Alexander Albon en Lewis Hamilton. Pas op Sergio!

RBR: *Spins out* US: Phew! RBR: *Spins out* US: Double phew! US: Wait… is that… MERC:

Dat is lang geleden!

Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas kende een moeilijke zondag en spinde maar liefst zes keer. Zelf raakte hij de tel kwijt.

‘These conditions are going to favour people with ice rally experience like Bottas.’

'These conditions are going to favour people with ice rally experience like Bottas.'

Bottas:

Oud en vertrouwd vooraan!

Dit bericht bekijken op Instagram

Met nog één ronde te gaan ligt de strijd voor het podium helemaal open. Sergio Perez ligt tweede, maar zijn intermediates zijn er helemaal aan. Charles Leclerc, Sebastian Vettel en Carlos Sainz komen dichterbij. De spanning wordt ze teveel bij Racing Point.

That last lap 😣

Had je er geld opgezet dan was je in een klap miljonair geweest.

En daar komen de coureurs op het podium! Sergio Perez uit Duitsland en Sebastian Vettel uit Mexico.

Mercedes was bang voor een Rosbergje…

Not gonna lie. You had us sweating there when we first saw this post, Champ. 😅

