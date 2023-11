In de nieuwe Formule 1 Paddockpraat blikken we samen met Allard Kalff terug op de GP van Brazilië. Moet er eigenlijk wel iets worden aangepast aan het sprintformat na de leuke sprintrace in Brazilië? Is Fernando Alonso nu dé gedroomde kandidaat naast Max Verstappen of heeft Sergio Pérez zijn vorm weer terug? En gaat de Grand Prix van Las Vegas de nieuwe klassieker op de kalender worden?

Verder beantwoordt Allard vragen van de luisteraars en heeft Koen Vergeer weer een prikkelende uitloopstrook in de aanbieding. Vanuit de redactie schuiven dit keer Gerard Bos en Bas Holtkamp aan. Mis het niet! Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



