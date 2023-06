Vanuit Canada praten we dit keer bij met Viaplay-commentator Nelson Valkenburg. Hoe is de sfeer daar op en rond het Circuit Gilles-Villeneuve? Kijken de coureurs ernaar uit om hier te racen en wat zijn de laatste weersvoorspellingen?

“De Canadezen zijn supertrots op dit evenement en dat blijkt ook wel uit alles,” vertelde Valkenburg vanuit de paddock. “Het is gewoon helemaal vol, ze hebben er echt zin in. De coureurs ook. Het is een beetje een old school circuit waarop je wel echt wordt getest. Maar ze weten ook dat ze echt tot het gaatje moeten gaan en een foutje wordt keihard afgestraft. Ze zitten een beetje tussen hoop en vrees in. Ik sprak Fernando Alonso gisteren en die zei dat je hier soms maar even je angst opzij moet zetten en ervoor moet gaan hier in deze sessies.”

De gehele podcast is terug te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast, YouTube en via de speler hieronder:



