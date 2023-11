Vanuit Las Vegas praat hoofredacteur André Venema ons bij over de geflopte eerste dag van de meest gehypete Grand Prix van het jaar. Losse putdeksels, een afgebroken sessie, boze fans en de uitgestelde vrije training in het holst van de nacht voor lege tribunes. En wat deed Jacques Villeneuve daar eigenlijk in de trouwkapel van de Formule 1?

Kortom, genoeg gespreksstof over de bizarre openingsfase van de Grand Prix in de wereldberoemde gokstad, mis het niet! Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



Lees hier alles over de GP Las Vegas: nieuws, historie en achtergronden

