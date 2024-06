In deze Paddockpraat Update bespreken we de enerverende Grand Prix van Oostenrijk. Uiteraard komt de onverwachte overwinning van George Russell aan bod, maar daar heeft bijna niemand het nog over. Het gaat vooral over de rondenlange strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen en het moment waarop het helemaal mis ging tussen de twee vrienden. “Dit maakt de Formule 1 smakelijk”, aldus André Venema, onze verslaggever ter plekke.

Dit en meer in deze podcast. Mis het niet! Beluister Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.

Bekijk hier de video van de crash tussen Verstappen en Norris tijdens GP Oostenrijk 2024