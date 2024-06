In deze Paddockpraat Update bespreken we de start van het Grand Prix-weekend in Spanje. Er wordt veel gesproken over de tegenvallende ticketverkoop in de Formule 1 en vanuit Silverstone wordt de dominantie van Max Verstappen als reden opgegeven. “Een hele rare redenering”, aldus Gerard Bos, onze verslaggever ter plaatse in Barcelona. ”Misschien moeten ze daar even terug naar de tekentafel en het aantrekkelijk houden voor de gewone man.”

“Ze praten daar recht wat krom is en willen hun eigen straatje schoonvegen. Bij de gratis Formule 1-demonstratie hier in de straten van Barcelona was het deze week gigantisch druk. Je ziet dat de sport gewoon heel erg leeft”, aldus Bos. “De mensen willen ook graag naar een Grand Prix, maar dat kan tegenwoordig niet zomaar meer vanwege de hoge kosten. En dat is de ware reden waarom de GP van Groot-Brittannië nog niet is uitverkocht. Ze moeten het aantrekkelijk houden voor de gewone man, maar dat doen ze niet op Silverstone en op heel veel andere circuits ook niet. Misschien moeten ze in Silverstone maar eens even terug naar de tekentafel.”

Dit en meer in deze podcast waar uiteraard ook het gevecht tussen Red Bull en McLaren aan bod komt en de terugkeer van Flavio Briatore. Mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



