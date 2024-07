In deze Paddockpraat Update bespreken we de start van het Grand Prix-weekend in Hongarije met verslaggever André Venema. De stoelendans in de Formule 1 is van oudsher een hot topic op de Hungaroring en stelt ook dit jaar niet teleur. Wie staat er op pole position om Sergio Pérez te vervangen bij Red Bull, zien we Esteban Ocon volgend jaar toch niet in de Haas en gaat George Russell wellicht voor een zeer verrassende transfer zorgen? Je hoort het allemaal in deze podcast, mis het niet!

Beluister Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



