Samen met verslaggever André Venema bespreken we in deze Paddockpraat Update de start van het Grand Prix weekend in Imola. “Overal op het circuit wordt de herinnering aan Senna levend gehouden.”

Verder komen de vrije trainingen aan bod waarin Charlec Leclerc ijzersterk voor de dag kwam en Max Verstappen het niet helemaal voor elkaar kreeg. Krijgt Red Bull het lek nog boven en voeren ze de komende dagen gewoon weer de ranglijsten aan? Of moeten we het waarschuwingsschot van Ferrari serieus nemen? Dit en meer in deze aflevering.

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.