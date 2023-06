Vanuit Spanje praten we bij met verslaggever Mike Mulder en er is genoeg nieuws te melden. Jumbo stopt met de sponsoring van Max Verstappen, de schop ging in het circuit maar ook in de sidepods van Ferrari, Max Verstappen zette wederom de toon in de vrije trainingen, Nyck de Vries zet de goede lijn vanuit Monaco voort, en krijgen we wel of geen regenrace? Dit en meer in deze update!

