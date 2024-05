Vanuit de achtertuin van Charles Leclerc bespreken we in deze Paddockpraat Update de Grand Prix van Monaco. Het is de Monegask eindelijk gelukt om zijn thuisrace te winnen en het dak gaat eraf in het Prinsdom. “Iedereen gunt hem dit.”

Uiteraard staan we ook stil bij de megaklapper van Sergio Pérez in de openingsfase van de race, het opstootje tussen de coureurs van Alpine en het relatief slechte weekend van Max Verstappen. Wat ging er mis en zal dit vaker gaan gebeuren dit seizoen? Dit en meer in deze update, mis het niet!

