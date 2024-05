Samen met hoofdredacteur André Venema bespreken we in deze Paddockpraat Update de Grand Prix in Imola. “Italië is altijd fantastisch vanwege de beleving van de fans.”

Uiteraard komt de inhaalslag van McLaren aan bod. “Norris had kunnen winnen. De auto ging echt heel hard in de tweede stint.” Daarnaast sprak Venema over de band tussen Max Verstappen en Lando Norris. “Op de baan zijn het concurrenten maar daarbuiten zijn het elkaars vrienden.” Dit en meer in deze update, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.