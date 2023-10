In de nieuwe Formule 1 Paddockpraat blikken we met coureur en analist Jeroen Bleekemolen terug op de Grand Prix van Mexico. We hebben het uiteraard over de magistrale 51e overwinning van Max Verstappen, maar vragen ons ook af of het nu echt over en uit voor Sergio Pérez bij Red Bull. En gaat Lewis Hamilton in de komende races de tweede plek in de eindstand opeisen?

Dan hebben we nog de harde klapper van Kevin Magnussen, de indrukwekkende opmars van Lando Norris, en wat is er toch aan de hand bij Aston Martin? Verder blikken we alvast vooruit op het sprintweekend in Brazilië en hebben we een mooie uitloopstrook van Koen Vergeer in de aanbieding. Vanuit de redactie schuiven Frank Woestenburg en Bas Holtkamp aan.

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast en YouTube.



