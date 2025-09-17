Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer vindt dat de verwachtingen rond Andrea Kimi Antonelli niet in verhouding staan tot de ervaring van de jonge coureur. Volgens de Brit wordt de 18-jarige Italiaan te snel vergeleken met coureurs als George Russell en Max Verstappen, terwijl hij nog bezig is zijn plek in de sport te vinden.

Jolyon Palmer – tegenwoordig analist bij F1TV – neemt het op voor de jonge Andrea Kimi Antonelli, die dit jaar voor het eerst in de Formule 1 rijdt. “Waarom dachten we dat een 18-jarige rookie beter zou presteren dan hij nu doet? Vanwege de hype”, vertelt de voormalig F1-coureur in de F1 Nation Podcast. “Max Verstappen kwam in de Formule 1 naast rookie Carlos Sainz. Als je Antonelli naast rookie Isack Hadjar zet, zouden de resultaten veel dichter bij elkaar liggen dan je denkt. We zouden denken: Wauw, die 18-jarige behaalt echt indrukwekkende resultaten. Als je Max in 2015 zou plaatsen naast Sebastian Vettel, zou het waarschijnlijk niet zo goed gaan voor Max.”

“Om te rijden op het niveau waarop George Russell nu rijdt — hij rijdt een kampioenschapsseizoen in niet de beste auto, is te veel gevraagd voor Antonelli”, stelt Palmer. Russell kwalificeerde zich in de afgelopen zestien races vijftien keer vóór Antonelli, met een gemiddeld verschil van zo’n vier tienden van een seconde. De Brit stond dit seizoen zes keer op het podium, terwijl Antonelli voorlopig slechts één podiumfinish noteerde, in Canada.

Maatstaf

“Ik heb het gevoel dat als je Kimi nu een McLaren zou geven, hij minstens gelijkwaardig is aan Lando Norris en Oscar Piastri. Hetzelfde geldt voor Max. En dat is de maatstaf die we aan hem geven”, vervolgt Palmer. “Ik weet dat Antonelli een sensatie was in het karten, en dat hij erg goed was in Formula Renault en Formula Regional European. Maar hij heeft de stap naar de Formule 3 overgeslagen. Hij heeft één jaar solide Formule 2 gereden, maar verder eigenlijk niets. Af en toe een spectaculaire race, maar ook een foutje hier en daar, en hij zit al in de Formule 1. Ik vind hem nog steeds talentvol en goed, maar ik denk dat hij zich gewoon moet richten op solide weekenden en misschien eerst een betrouwbare Formule 1-coureur moet worden.”

