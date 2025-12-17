Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is er momenteel slechts één coureur die Max Verstappen in dezelfde auto werkelijk partij zou kunnen bieden: Charles Leclerc. De Italiaan, zesvoudig Grand Prix-winnaar, sprak zich daarover uit in een interview met het Italiaanse Quotidiano Nazionale.

Patrese reageerde op de dominantie van Verstappen binnen de Formule 1, waarin de Nederlander jaar na jaar het verschil maakt ten opzichte van zijn teamgenoten. “Waar zit de verrassing?” stelde Patrese. “Zelfs als de wereldkampioen nu Lando Norris heet, is de enige coureur die Verstappen in hetzelfde materiaal zou kunnen uitdagen Charles Leclerc. Verstappen is een absoluut fenomeen.”

Volgens Patrese ligt de reden dat Leclerc nog geen wereldtitel heeft gewonnen niet bij de Monegask zelf, maar bij het materiaal waarover hij bij Ferrari beschikt. “Hij rijdt altijd met een zekere marge, omdat het de schuld van de Scuderia is dat hij nooit over het juiste gereedschap heeft beschikt. Charles is hongerig naar succes en ik begrijp zijn frustratie. De keren dat hij fouten maakt, komen voort uit zijn enorme drang om te winnen.”

Hoewel niet realistisch zou Patrese volgens eigen zeggen een line-up met Verstappen en Leclerc één van de meest interessante combinaties ooit vinden. “Leclerc heeft een compleet beeld van hoe Verstappen racet. Ze hebben zo vaak tegen elkaar gevochten dat hij precies weet waar de grenzen liggen.”

