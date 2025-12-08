Racing Bulls maakte deze week bekend dat Arvid Lindblad komend seizoen het stoeltje naast Liam Lawson krijgt. De Brits-Zweedse coureur stapt vanuit de Formule 2 over naar het Italiaanse team. Racing Bulls-teambaas Alan Permane verwacht dat Lawson de nieuwe rookie zal ondersteunen wanneer nodig, maar de Nieuw-Zeelander blijft terughoudend over hoeveel hij daadwerkelijk kan bijdragen.

Lindblad maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule 1, en Racing Bulls wil hem daarbij begeleiden. Teambaas Permane gelooft dat Liam Lawson zijn ervaring kan inzetten om de rookie te helpen. “Het is iets waar ik met Liam over heb gesproken. Ik verwacht niet dat hij een mentor wordt voor Arvid, verre van dat, maar ik verwacht wel dat hij er voor hem is”, zei Permane. “Oké, hij beschikt nog maar over anderhalf seizoen ervaring, maar dat is nog steeds veel meer dan dat Arvid heeft. Hij zou in staat moeten zijn, en ik verwacht ook dat hij dat doet, om Arvid te helpen wanneer het moeilijk wordt, vooral in het begin en tijdens de testdagen.”

Lawson is terughoudend over of hij Lindblad wel kan ondersteunen. “Ik verwacht dat het team een beetje op mij leunt vanwege mijn ervaring. Maar aan de andere kant heb ik zelf ook maar één seizoen achter de rug. Je leert ontzettend veel in één jaar Formule 1, maar er is nog veel meer te leren”, zei de Nieuw-Zeelander. Met Lawson als steun hoopt teambaas Permane dat Lindblad sneller kan wennen aan het hoge niveau en de druk van de Formule 1, en dat hij hem helpt zich sneller te ontwikkelen.

