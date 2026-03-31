Red Bull en Racing Bulls zijn na de voorbije GP van Japan nog even blijven hangen op Suzuka. Beide teams werkten dinsdag een bandentest af namens Pirelli. Arvid Lindblad en Liam Lawson kwamen in actie, evenals Isack Hadjar. Ook op woensdag zal het drietal weer de nodige testrondjes afwerken op het Japanse asfalt. Red Bull-coureur Max Verstappen was niet van de partij; hij werkte intussen zijn eigen testprogramma af op de Nürburgring.

Pirelli organiseert de tweedaagse testsessie op Suzuka samen met Red Bull en Racing Bulls om nieuwe bandenconstructies voor 2027 te evalueren. De testkilometers in Japan volgen op het niet doorgaan van geplande tests in Bahrein en Saoedi-Arabië. Daardoor moest Pirelli de plannen noodgedwongen aanpassen. In Bahrein zou de bandenleverancier, met behulp van een speciaal irrigatiesysteem, experimenteren met regenbanden. Naar verluidt ligt de focus nu op de C1-, C2- en C3-compounds.

Aan Red Bull en Racing Bulls de eer om op dinsdag en woensdag te testen op Suzuka. Lawson en Lindblad doen dienst in de VCARB 03, terwijl Hadjar in zijn eentje verantwoordelijk is voor de RB22. Max Verstappen, die terugkijkt op een teleurstellend raceweekend in Japan, vloog direct na de Grand Prix terug naar Europa. Na een kort bezoek aan Monaco reisde hij maandagavond door naar de Eifel, waar hij dinsdag met zijn Mercedes-GT3-auto testte op de Nürburgring.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.