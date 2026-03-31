Max Verstappen is na het teleurstellende F1-weekend in Japan afgereisd naar de Nürburgring Nordschleife. Op dinsdagochtend testte hij opnieuw met de Mercedes-AMG GT3, waarmee hij half maart al deelnam aan een NLS-race. Naast het huidige F1-seizoen gaat Verstappen ook deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Te midden van alle geruchten over een mogelijk naderend pensioen lijkt de Nederlander zich vooral te richten op de voorbereiding op zijn eerste etmaalrace.

Op sociale media circuleren beelden van Verstappen die dinsdag opnieuw de Nürburgring trotseert met zijn Mercedes-bolide. Eerder deze maand nam hij deel aan NLS2, samen met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon. Het drietal was oppermachtig op het Duitse asfalt en leek aanvankelijk de overwinning te pakken, maar werd uiteindelijk gediskwalificeerd wegens het gebruik van te veel bandensets.

Kwalificatiesessies in april

Naast het maken van testkilometers overweegt Verstappen mogelijk ook deelname aan competitieve sessies. “Aan NLS3 ga ik niet meedoen”, bevestigde hij tegenover de media in Suzuka. De eerstvolgende NLS-race staat op zaterdag 11 april op de kalender, maar dan heeft het raceteam van de Nederlander andere verplichtingen. In het daaropvolgende weekend vinden de kwalificatiesessies voor de 24-uursrace plaats. Reist Verstappen daarvoor af naar de Eifel? “Op dit moment zit alleen Lucas (Auer, red.) in de auto voor die races”, vertelde de viervoudig F1-kampioen. “Ik zou wel een beetje medelijden met hem hebben als hij alles alleen moet doen”, zei hij veelzeggend. “Dani (Juncadella, red.) en Jules (Gounon, red.) kunnen niet, dus eigenlijk zou het logisch zijn als ik meedoe.”

Het uitstapje naar de Nürburgring op dinsdag komt te midden van de ophef rondom de F1-toekomst van Verstappen. In de paddock in Japan sprak hij openlijk zijn twijfels uit over zijn toekomst in de koningsklasse. Hij uitte de afgelopen weken geregeld kritiek op de nieuwe reglementen en gaf na een nieuwe sof in Suzuka toe serieus na te denken over een vervroegd afscheid van de sport.

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.