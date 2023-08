In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd. In aanloop naar de Dutch GP een selectie van de mooiste kiekjes uit Zandvoort. Vandaag: een Haas in de grindbak.

“Volgens mij is dit een van de langzaamste bochten, de Hans Ernst Chicane. Deze is vernoemd naar de oude directeur, die bepalend is geweest voor het circuit. De coureurs moeten hier vol in de remmen. En als je je rempunt mist, ga je de ouderwetse, grote grindbak in zoals Magnussen in de Haas. Om te fotograferen is dit een makkelijke bocht, maar als er iemand zich dan toch verremt en het zonnetje staat erop, dan heb je een lekkere grindbakfoto,” aldus een tevreden Van Egmond.

