In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd. In aanloop naar de Dutch GP een selectie van de mooiste kiekjes uit Zandvoort. Vandaag: reflectie in de luchtspiegeling.

“De auto’s zijn hier op weg naar de grid op Zandvoort,” begint Van Egmond zijn uitleg. “Ze komen langzaam aanrijden, want de monteurs staan ze op te wachten om ze vervolgens naar hun startplek te duwen. Je staat hier midden op de baan, waar je normaal natuurlijk nooit staat. Wat ik het mooie vind aan deze foto, is dat je door het tegenlicht en het lage camerastandpunt de reflectie van de auto’s in de luchtspiegeling heel goed ziet.”

Bekijk hier de andere delen van Peters mooiste plaatje.

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!