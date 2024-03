Niki Terpstra is een groot liefhebber van de Formule 1. De voormalig profwielrenner sprak met FORMULE 1 Magazine over de koningsklasse van de autosport en wie zijn dark horse is voor dit seizoen.

“Dat zijn toch wel Charles Leclerc en Lewis Hamilton, al hangt dat natuurlijk heel erg af hoe goed die auto’s het gaan doen dit seizoen”, laat de winnaar van Parijs-Roubaix aan de vooravond van het Formule 1-seizoen weten. “Het is nu nog wel te vroeg om hier conclusies uit te trekken, pas na een race of vijf hebben we er beter zicht op.”

“En bij McLaren weet je ook nog niet hoe ze het gaan doen. Oscar Piastri vind ik het supergoed doen, maar op race pace doet Lando Norris het weer beter. Ik vind Piastri wel meer een killer dan zijn teamgenoot. Want als de druk erop staat, zet hij wel de beste kwalificatietijden neer. Norris maakt toch wat meer fouten als hij onder druk staat, dus dat moet hij er een beetje uithalen. Als dat hem lukt, past hij zeker in het rijtje met Leclerc en Hamilton.”

