Kasseienspecialist en F1-liefhebber Niki Terpstra is te gast in Formule 1 Paddockpraat. We hebben het over zijn passie voor de autosport, de paralellen met de wielersport en welke mentaliteit je nodig hebt om een topsporter te zijn.

En is het racen op Zandvoort veiliger dan koersen in een peloton, wanneer hak je de knoop door om te stoppen als profsporter en wat maakt Max Verstappen vanuit zijn perspectief zo bijzonder? Vanuit de redactie sluiten Gerard Bos en Bas Holtkamp aan. Mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



