Ex-profwielrenner Niki Terpstra kijkt zowel als liefhebber als topsporter naar de Formule 1. In de podcast Formule 1 Paddockpraat spreekt hij zijn bewondering uit voor Max Verstappen, maar snapt ook waarom de drievoudig wereldkampioen soms wat fel reageert over de boordradio. “Adrenaline kan verschrikkelijk zijn.”

“Als topsporter vind ik het heel mooi dat hij zelfs in de laatste races zo fanatiek was. Ik was zelfs een beetje verbaasd dat hij zo gespannen was, wat ik harstikke mooi vind, maar dat hij zelfs nog bezig is met die duizend ronden aan kop”, blikt Terpstra terug. “Dat maakt hem wel echt een winnaar en daarom kun je ook lang op niveau presteren omdat je die prestatiedrang houdt.”

De wielerklassiekerspecialist vindt het dan ook mooi om te zien dat Verstappen altijd het uiterste eruit wil halen, maar ook pissig kan zijn als het een keer niet lukt. “Natuurlijk moet je daar een balans in vinden, want je kunt niet overal presteren en boos om zijn. Maar de mentaliteit om tot het uiterste te gaan, en dan niet alleen in de wedstrijd maar ook zorgen dat alle randzaken daarbuiten op orde zijn, dat maakt je een echte topsporter.”

Felle reactie verklaarbaar volgens Terpstra

Dat Verstappen soms wat fel reageert over de boordradio, begrijpt de winnaar van Parijs-Roubaix als geen ander. “Sommige mensen snappen de felle reacties van sporters niet, maar als sporter merk je dan hoe iemand erin zit”, spreekt Terpstra uit ervaring. “Adrenaline kan verschrikkelijk zijn waardoor je anders kunt reageren. Als je dan zo aan het knallen bent met die auto en je reageert een beetje grimmig, dan is dat gewoon omdat je aan het pushen bent en niet relaxt aan het rondrijden bent.”

Beluister de gehele aflevering van de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."