Vandaag staat de wielerklassieker Milaan – San Remo op het programma. Oud-profrenner Niki Terpstra (39) heeft La Primavera acht maal gereden. FORMULE 1 Magazine sprak met de Noord-Hollander, die een passie heeft voor de Formule 1 én bewondering voor Red Bull. “Al zou het voor de fans leuker zijn als het allemaal wat spannender wordt.”

Je hebt zelf lange tijd gefietst voor Quick-Step, destijds een dominant team in de wielersport. Hoe kijk jij naar de dominantie van Red Bull?

“Natuurlijk zou het voor de fans leuker zijn als het allemaal wat spannender wordt, maar je kunt ook bewondering hebben voor die dominantie. Qua niveau is de Formule 1 ontzettend hoog in de sportwereld. Als dan toch een team zich hierboven kan zetten, is dat natuurlijk bijzonder knap. Zeker als ze dat voor een langere periode kunnen volhouden. Daar heb ik superveel respect voor.”

Wat voor effect kan het op een team hebben als een kopstuk moet vertrekken, zoals wellicht Christian Horner bij Red Bull?

“Het is lastig te zeggen, Horner is momenteel misschien wel de succesvolste teambaas op de grid. Toch denk ik dat het niet een enorm probleem zal worden voor Red Bull. Ik denk dat bij dat team de rollen daaronder ook heel goed zijn ingevuld. Ik heb begrepen dat Jonathan Wheatley zijn plek mogelijk inneemt. Kijk, hij is al jaren een verlangstuk van Horner en het zal me ook niet verbazen als hij vrij gemakkelijk die functie gaat inkleuren.”

