Oscar Piastri is dik tevreden met zijn derde startplaats voor de Grand Prix van Canada. De Australiër beleefde een tegenvallende vrijdag op het Circuit Gilles Villeneuve, en kon toen nog niet sneller rijden dan de zesde tijd. Hoe anders is dat een etmaal later voor de McLaren-coureur, die met zijn startplek op de tweede rij ook zijn teamgenoot Lando Norris, die niet hoger kwam dan plek zeven, achter zich laat.

“Om eerlijk te zijn met hoe de trainingen verliepen, ben ik best wel tevreden. Het is natuurlijk wel anders dan vorig jaar”, zegt de opgeluchte Australiër meteen na de kwalificatie tegen interviewer Jacques Villeneuve. Voor Oscar Piastri was de grootste keuze tijdens de kwalificatiesessie nog of hij voor de C5-band of de extra zachte C6-band moest gaan. “Het is altijd de vraag: wil je de medium of de softs voor Q3? We gingen voor de zachte band, want we hadden wat problemen en zo konden we het consistent houden. Ik ben best wel tevreden met het resultaat.”

