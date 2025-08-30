Onder een strak blauwe lucht rijdt Oscar Piastri in Zandvoort naar pole. De Australiër pakt op het circuit in de duinen de vijfde polepositie uit zijn nog korte Formule 1-carrière. Piastri ontneemt misschien de aanwezige Verstappen-fans reden voor een feestje, maar start de Dutch GP met de beste uitgangspositie voor de titelstrijd met teamgenoot Lando Norris.

Oscar Piastri pakt in Zandvoort de polepositie. De Australiër staat daarmee niet alleen op pole voor de race op zondag, maar ook om verder uit te lopen op teamgenoot Lando Norris in het kampioenschap. “Dat was zeker pieken op het juiste moment”, zegt een opgeluchte Piastri meteen na de kwalificatie. “Het hele weekend voelde al goed. In een paar bochten kon ik niet sneller, maar dat kon ik op andere stukken op het circuit weer goedmaken. Ik ben erg blij met de polepositie, zeker omdat het een moeilijk weekend leek te worden.”

‘Ik werd steeds beter’

De polepositie van de Australiër was toch enigszins verrassend, kijkend naar de vrije trainingen. Daar stond namelijk teamgenoot en titelrivaal Lando Norris steevast bovenaan de tijdlijst. “Je blijft doorgaan, dat is het voordeel als je zoveel vrije trainingen hebt”, zegt de Australiër over zijn verbeterende vorm over het weekend tot nu toe. “Ik kon steeds beter worden. Ik moet nog een aantal dingen verbeteren, maar ik ben over het algemeen blij.” En denkt Piastri dat hij bij het hoofdevenement op zondag ook zijn pole kan verzilveren en zo kan uitlopen op zijn teamgenoot in het kampioenschap? “Dat zien we morgen wel”, sluit de McLaren-coureur geheimzinnig af.

