Oscar Piastri is met zijn sprintzege op Qatar weer terug van weggeweest in de titelstrijd. De Australiër loopt namelijk met zijn winst van de verkorte race in Doha weer twee kostbare WK-punten in op kampioenschapsleider en teamgenoot Lando Norris, en laat Max Verstappen achter zich. ‘Alles verloopt tot nu toe soepel in Qatar, maar nu nog vasthouden’, blijft Piastri ook voorzichtig in aanloop naar de belangrijke kwalificatie voor de hoofdrace.

Interviewer Jolyon Palmer verwelkomt de Australiër terug op het podium na de sprintrace in Doha. “Het is tot nu toe zeker een goed weekend”, zegt een opgeluchte Piastri. “Alles is soepel verlopen, dus ik ben ook erg blij met alles tot nu toe. Nu nog vasthouden”, verwijst de McLaren-coureur alvast naar de kwalificatie voor de hoofdrace, die later op de zaterdag zal plaatsvinden.

‘Alles gaat hier goed’

De Australiër krijgt vervolgens de vraag wat er precies anders is dit weekend in Qatar in vergelijking met de voorgaande Grands Prix. Piastri ging namelijk na zijn laatste zege in Zandvoort door een behoorlijke vormdip. “Het is duidelijk een heel ander circuit, met veel hogere snelheden. En de laatste paar weekenden gingen er gewoon veel dingen verkeerd, en was het niet per se een gebrek aan snelheid”, legt de coureur uit. “Hier gaat alles goed, en is het tempo goed. Het is ook een circuit wat ik in het verleden altijd al leuk vond, en dit weekend is dat zeker ook weer het geval.” De Australiër is daarom ook alvast optimistisch voor de kwalificatie later op de zaterdag: “De basis is ontzettend goed hier in Qatar, dus we zullen niet al te veel veranderen (aan de MCL39, red.).”

