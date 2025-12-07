Oscar Piastri lijkt er na de race in Abu Dhabi toch wel vrede mee te hebben dat er niet meer inzat dan een derde plaats in het kampioenschap. De Australiër streed tot en met de laatste Grand Prix van 2025 voor zijn eerste wereldtitel – en haalde zijn teamgenoot en uiteindelijke wereldkampioen Lando Norris zelfs nog in de openingsfase in – maar het ‘mocht niet zo zijn’ voor de McLaren-coureur. ‘Ik wist van tevoren al dat ik heel veel geluk nodig had’, vertelt Piastri na de race.

Oscar Piastri startte als derde aan de beslissende race in Abu Dhabi, maar heel lang bleef het daar niet bij. Al gauw ging de Australiër aan Lando Norris voorbij, al maakte het voor het kampioenschap niet uit. De Brit won zijn eerste wereldtitel, terwijl Piastri op P3 strandde in de titelstrijd.

Toch voelt de McLaren-coureur zich wel goed, vlak na de race. “Ik wist van tevoren al dat ik heel veel geluk nodig had om het kampioenschap te winnen”, vertelt hij voor de camera’s van F1TV. “Ik heb mijn best gedaan om de race alsnog te winnen. Uiteindelijk mocht het niet zo zijn. Toch kan ik erg trots zijn op mijn seizoen. Niet het einde waar ik op gehoopt had, maar over het algemeen hebben we zoveel goede progressie geboekt ten opzichte van vorig jaar.”

2026

De Australiër kijkt gelijk ook vooruit naar 2026, het seizoen waar de reglementen op de schop gaan. “De auto zal dan compleet anders zijn, maar het is toch fijn om dit seizoen af te sluiten met goede resultaten”, aldus de McLaren-coureur. “Het was fijn om mijn vorm weer te hervinden; het had erg pijnlijk geweest als ik het seizoen had afgesloten op mijn prestatieniveau van Austin, Brazilië en Mexico.” Piastri behaalde tijdens die Grands Prix drie keer de vijfde plaats, terwijl Norris driemaal op het podium terechtkwam. “Maar er zijn nog vele jaren te gaan, en hopelijk komen er ook veel meer kansen”, sluit de coureur uit Melbourne zijn interview toch nog hoopvol af.

