Oscar Piastri is de winnaar van de Dutch GP! De Australiër bleef staande ten midden van meerdere safety cars en uitvalbeurten van onder meer beide Ferrari-coureurs en teamgenoot Lando Norris. De coureur slaat hiermee een goede slag voor het kampioenschap. ‘

“Het voelt natuurlijk goed, maar het is wel lastig om na Isack (Hadjar, red.) hier te staan”, lacht Piastri meteen na de race. Hadjar pakt op Zandvoort zijn eerste podiumplaats. “Ik had de race onder controle wanneer dat nodig was, en natuurlijk was het ongelukkig dat Lando uitviel.” Norris kwam in de slotfase van de Dutch GP naast de baan te staan door mechanische problemen. “Maar ik kon het juiste tempo vinden, wanneer het nodig was. Het was zeker een andere race dan twaalf maanden geleden.”

Goed begin van tweede seizoenshelft

Piastri had zelf aan het begin van het Dutch GP-weekend niet verwacht op de zondag op de bovenste trede van het podium plaats te mogen nemen. “Aan de start van het weekend leek het nog een moeilijke Grand Prix te gaan worden, maar ik kon alles bij elkaar brengen in de kwalificatie”, vervolgt Piastri. “Ik was erg blij met het tempo van vandaag. We hadden wat safety cars en dat zorgde voor een lastige race, maar we konden er goed mee omgaan. Om zo de tweede seizoenshelft te beginnen, is geweldig, maar het seizoen is nog lang.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.