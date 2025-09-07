Over de boordradio toonde Oscar Piastri zijn verbazing en teleurstelling over de teamorder om in de slotfase van de Italiaanse GP in Monza McLaren-teamgenoot Lando Norris voorbij te laten na diens mislukte pistop. Meteen na afloop hield de Australische WK-leider zich op de vlakte. “Een klein incident, maar het is ok!”

Piastri werd als derde afgevlagd, maar zonder ingrijpen van bovenaf was hij gewoon tweede geworden. Meteen na de race, op de grid, liet interviewer Davide Valsecchi van F1 TV het opvallend genoeg na om Piastri over het incident aan de tand te voelen. “We gaan vrolijk verder en probeer volgende keer nog sterker voor de dag te komen”, zei Piastri, die alvast vooruit keek naar de GP van Azerbeidzjan in Baku.

Over het raceverloop zei Oscar Piastri het volgende: “Ik kende een moeizaam beginnen van de race en had niet meteen de snelheid. Het duurde enkele ronden voordat ik Leclerc voorbij was en daarna was het min of meer een eenzame race. Ik worstelde een beetje met mijn snelheid, maar toen de banden minder werden ging het beter. In de slotfase koos ik voor de zachte banden, dat was de meest logische optie op dat moment. Overall was het voor mij geen slecht weekend.”

Lees hier alles over GP Italië

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.