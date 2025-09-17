De GP van Azerbeidzjan staat voor de deur! De race door de straten van Bakoe belooft dit jaar nog uitdagender te worden; bandenleverancier Pirelli heeft namelijk besloten de C6-band terug te brengen, de zachtste compound in het bandenarsenaal. Deze ultrazachte rubbers werden voor het laatst gebruikt tijdens de GP van Canada. De zachte compounds kunnen de teams dwingen tot gewaagde strategieën.

Het stratencircuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad staat bekend om zijn unieke mix van lage snelheidsbochten en extreem lange rechte stukken. In het krappe stadsgedeelte dalen de snelheden tot slechts 60 km/u, terwijl op de rechte stukken recordsnelheden tot wel 378 km/u zijn gemeten. Dat vraagt om een breed scala aan bandenopties en een uitgekiende strategie. Tijdens de afgelopen Italiaanse GP in Monza zagen we nog hoe een éénstopstrategie de norm was. Een soortgelijk scenario zou zich in Bakoe kunnen voordoen.

Pirelli hoopt met de C6-compound in ieder geval bij te dragen aan een spannende race. “Op een stratencircuit met weinig grip en slijtage zou het gebruik van dezelfde selectie als in 2024 onvermijdelijk tot een éénstopstrategie hebben geleid”, luidt een officieel persbericht. “Gezien het feit dat de banden van dit jaar veel minder last hebben van graining, biedt de C6 in ieder geval de mogelijkheid voor een tweestopstrategie.” De grootste uitdaging in Azerbeidzjan is het koelen van de banden. De layout van het circuit zorgt voor forse temperatuurschommelingen, met name in het oude stadsgedeelte. Daar kan de temperatuur van de vooras tot wel 40 graden variëren, aldus Pirelli.

