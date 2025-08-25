Bandenleverancier Pirelli mag dit weekend in Zandvoort een feestje vieren. De Italiaanse bandenleverancier staat dan namelijk aan de start van hun vijfhonderdste Grand Prix, en stoot daarmee Goodyear van de troon. Uiteraard laat Pirelli deze mijlpaal niet zomaar aan hun voorbijgaan. De bandenleverancier neemt tijdens de Dutch GP een speciaal logo mee voor op de banden en bolides.

Pirelli is al sinds 2011 de enige bandenleverancier van de koningsklasse. De Italiaanse bandenleverancier is er al sinds de allereerste Grand Prix, de GP Groot-Brittannië van 13 mei 1950, bij, al werden onder de bolides niet ieder seizoen rubbers van het Italiaanse merk geschroefd. Zo was Pirelli tussen 1959 en 1981 geruime tijd afwezig, en tussen 1987 en 2010 maar drie seizoenen van de partij.

LEES OOK: Optredens, Porsche Supercup en F1 Academy: dit staat er allemaal op het programma in Zandvoort

Toch behaalt de bandenleverancier tijdens het Dutch GP-weekend in Zandvoort een bijzondere mijlpaal. De Nederlandse race wordt de vijfhonderdste Grand Prix voor Pirelli, en daarmee schrijft het bedrijf gelijk een nieuw record op hun naam. De Italiaanse bandenleverancier is namelijk de eerste bandenleverancier die vijfhonderd keer het rubber heeft geleverd voor een Grand Prix, en pakt daarmee het record van Goodyear, dat 494 keer meedeed aan een race, af.

Speciaal logo

Uiteraard laat Pirelli dit moment niet zomaar stilletjes aan zich voorbijgaan. Een speciaal logo, met ‘500 GP’ erop, zal zowel op de bolides als op de droge banden te zien zijn. De festiviteiten zetten ook in Monza door, waar de topmannen van de Formule 1, FIA en Pirelli samen met de teams en coureurs op de foto gaan. Voor Zandvoort is het logo niet het enige verschil met de banden van vorig jaar. Pirelli kondigt ook meteen aan zachtere banden naar de Dutch GP mee te nemen dan een jaar geleden. De Italiaanse bandenleverancier neemt dit seizoen de C2-, C3- en C4-banden mee als respectievelijk de harde banden, mediumband en zachte band.

Bekijk het speciale logo op de banden hieronder:

Pirelli hits the 500 Grands Prix mark – There will be celebrations at the Zandvoort track and these will continue the following weekend when Monza hosts the Italian Grand Prix, of which Pirelli is the Title Sponsor.



1/3 pic.twitter.com/IkxdPzx5Mo — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) August 25, 2025

