Toen de carrière van Nyck de Vries op een dood spoor zat, vroeg hij o.a. Jeroen Bleekemolen om advies hoe verder te gaan. Jeroen geeft tekst en uitleg over deze situatie en verder bespreken we met hem de lancering van de Red Bull RB19 (wat eigenlijk geen lancering was), de impuls die Ford aan de sport kan gaan geven, de seizoenspreview in ons nieuwe magazine, en behandelen we de vragen van onze luisteraars. Mis het niet!

