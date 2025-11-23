George Russell pakte in Las Vegas een knappe derde plaats na een race waarin hij kortstondig zelfs droomde van meer. Vanaf P4 klom hij na de start snel op en kroop richting Max Verstappen die aan de leiding lag. De Brit wisselde eerder van rubber dan de Nederlander en hoopte hiermee de koppositie over te nemen. “Toen Max uit de pitstraat reed, dacht ik een kans te hebben. Hij had nog koude banden en ik had hard gepusht.”

Die aanval had echter een keerzijde. Russell merkte al snel dat zijn eigen rubber eraan moest geloven. “Maar eigenlijk had ik daarmee mijn banden beschadigd. Ik riep naar mijn engineer dat ik niet zeker wist of mijn banden het tot het einde van de race zouden houden.” Vanaf dat moment werd het vooral overleven met nog vele ronden te gaan in Vegas.

Russell hield het hoofd koel en bleef binnen zijn mogelijkheden rijden. Daardoor kwam zijn derde plaats niet meer in gevaar. “Het was echt lastig en geen goede race voor ons. Maar een podiumplek is waarschijnlijk het maximale wat we hier konden bereiken.”

