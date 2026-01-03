Van wieg tot wereldkampioen: Jonathan Wheatley was in de Formule 1 een van de mensen die de levensreis van Max Verstappen van dichtbij meemaakte. Hun wegen scheidden, maar de band blijft. “Hij is uniek in zijn soort.”
PREMIUM: Jonathan Wheatley over zijn band met Verstappen: van wieg tot wereldtitel
Getty Images
Gerard Bos
3 januari 2026
Gerelateerd nieuws
Verstappen sprak Horner nog wekelijks: ‘Christian is voor mij door het vuur gegaan’
03 januari 2026 07:30 - Nieuws
Bortoleto onthult rol Verstappen in zijn juniorcarrière: ‘Heeft me enorm geholpen’
02 januari 2026 16:00 - Nieuws
Het Formule 1-project van Audi: ‘Je voelt het gewoon, dit tilt het hele bedrijf op’
02 januari 2026 15:02 - Nieuws