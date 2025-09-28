Ze zien de gekste verzoeken voorbijkomen, vervoeren tijdens GP’s coureurs, influencers, VIP’s en personeel van SkySports in personenbusjes en luxe voertuigen. Het Nederlandse bedrijf GoHammerhead is in vijftien jaar uitgegroeid tot een grote speler in de Formule 1. “Alles valt of staat met oneindig veel kleine details.” Over bijzondere klanten met bijzondere wensen. En meer…
Roland Pijnen
28 september 2025
Gerelateerd nieuws
F1: The Movie zorgt mede voor omzet van meer dan 1 miljard dollar voor Liberty Media
08 augustus 2025 19:00 - Nieuws
F1-fanbase groeit naar 827 miljoen: jonger, vrouwelijker en wereldwijd populairder
23 juli 2025 09:37 - Nieuws
F1-producent zet deur op een kier voor vervolgfilm: ‘Openingsscène in Melbourne’
23 juni 2025 12:00 - Nieuws