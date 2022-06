Het spectaculaire stratencircuit in Bakoe vormt al sinds haar entree op de Formule 1-kalender in 2016 een podium voor spannende races, veel blikschade, keiharde crashes en botsende ego’s. Van de clash tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel tot losschietende putdeksels en botsende Bulls, FORMULE 1 zet Bakoe’s biggest hits voor je op een rijtje.

2019

‘Ik ben stom’

“I am stupid”, klinkt het in 2019 in Q2 van de kwalificatie met de Franse tongval van Charles Leclerc over de boordradio, nadat hij zijn Ferrari met een goede lock-up in de barrière bij bocht acht boort. “I am stupid”, moppert Ferrari’s kroonprins tot drie keer toe op zichzelf. Als Monegask zou je ook wel verwachten dat Leclerc gewend is aan het scheuren door smalle stadsstraatjes, maar hij maakt toch een behoorlijke blunder in Bakoe’s binnenstad. “De pole zat er hier misschien wel in, maar ik heb het gewoon vergooid.”

Foto: Peter van Egmond

2018

Botsende bulls

Azerbeidzjans hoofdstad is in 2018 het decor voor een straatgevecht dat zijn weerga niet kent tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo. De Red Bull-teamgenoten vechten rondenlang wiel-aan-wiel en geven elkaar weinig cadeau, al wil Ricciardo in het begin nog wel uitwijken om erger te voorkomen. Met de pitmuur die niet ingrijpt, geven en gunnen de kemphanen elkaar geen millimeter. Na eerder licht contact en een geslaagde actie van Ricciardo in rondje 35, ligt de Aussie er na de stops weer achter en dan gebeurt het onvermijdelijke: in ronde 40 botsen de Bulls. Ricciardo probeert één van zijn agressieve inhaalacties uit zijn mouw te schudden, maar Verstappen doet de deur dicht. “Dit had niet moeten gebeuren”, klinkt het na afloop uit de mond van Verstappen. “Max en ik zijn het team excuses schuldig”, erkent Ricciardo. Zo wordt het netjes uitgesproken, al geeft Ricciardo later toe dat hij vindt dat het Verstappens schuld was en Red Bull hem meer had moeten steunen.

Foto: Getty Images

2018

Herhaling

Met 179 Formule 1-starts zonder een podiumplek, is Nico Hülkenberg houder van een triest record. In 2017 en 2018 in Bakoe maakt hij goede kans de ban te breken, maar in plaats daarvan breekt hij bij beide edities zijn wielophanging met slordige stuurfouten. De flegmatieke Duitser zelf is er gelaten onder en Renault-teambaas Cyril Abiteboul vergeeft hem voor zijn zeldzame fouten, maar als Hülkenberg in 2019 in Duitsland ook een podiumkans verknalt, staat voor Abiteboul wel vast dat het hem met Hülkenberg niet gaat worden.

Foto: Peter van Egmond

2017

Rode mist

Sebastian Vettel is een opgewonden standje, dat in zijn Ferrari-jaren soms net zo rood aanloopt als zijn bolides. In 2017 wordt het hem in Bakoe rood voor de ogen als koploper Lewis Hamilton flink inhoudt achter de safetycar, en Vettel hem van achter raakt. “Hij gaf me een brake test!”, klinkt het – inclusief bijpassende handgebaren – gelijk boos op de radio. Vettel gaat verhaal halen en stuurt zijn auto in op die van Hamilton. Vettel komt er zéér genadig vanaf, met slechts een stop-and-go van tien tellen en de FIA die na een excuusbrief besluit dat het niet verder onderzocht hoeft te worden. Het imago van de FIA als voorvechter voor ‘veilig verkeer’ en sportief gedrag loopt wel een deuk op.

Foto: Motorsport Images

2018

‘Het was Ericsson’

Het zijn ook drie jaar na dato nog iconische woorden: “Ik denk dat Ericsson ons heeft geraakt”, suggereert Romain Grosjean, nadat de Fransman zijn auto niet alleen zelfstandig maar ook – pijnlijk genoeg – tijdens een safetycarfase in de muur heeft gezet. Marcus Ericsson is echter in geen velden of wegen te bekennen; Grosjean verliest de controle tijdens het opwarmen van zijn banden. Zonde, want daarvoor rijdt hij een sterke inhaalrace en ligt zelfs zesde.

Foto: Peter van Egmond.

2019

Putdeksel

2019 is een rampjaar voor Williams. De auto is slecht, er is amper geld en reserveonderdelen zijn schaars. Als tijdens de eerste training een putdeksel loskomt en de onderkant van George Russells bolide aan stukken slaat, is adjunct-teambaas Claire Williams ‘enorm geïrriteerd’. “Dit kan toch niet!” Dat de organisatie in Bakoe gelijk belooft het bonnetje op te pakken, biedt enige troost.

Foto: Motorsport Images

Onhandig

Gezien de precaire situatie waarin Williams in 2019 in verkeert (zie boven) is het op z’n zachtst gezegd onhandig dat Russells teamgenoot Robert Kubica ook een FW42 afschrijft. Hij doet dat door zijn bolide hardhandig in de muur bij bocht acht te parkeren. “Ik had misschien iets meer marge moeten houden, want ik was er een paar rondjes eerder ook al bijna gecrasht.” Niet handig.

Foto: Motorsport Images

2021

Pirelli-debacle

Max Verstappen lijkt een enorme dreun uit te gaan delen aan kampioensrivaal Lewis Hamilton. Met teamgenoot Sergio Pérez achter zich op de tweede plaats is Verstappen hard op weg naar een mooie zege in Bakoe. Lance Stroll is op dat moment uitgevallen na een klapband, de Red Bulls controleren de herstart en lijken een mooie één-twee te scoren. Tot ronde 47 van 51: op het lange rechte stuk klapt de linkerachterband van de Red Bull bij een snelheid van dik 320 kilometer per uur, Verstappen gaat rechtsaf de muur in en komt goed weg. Pirelli update de banden met dikkere zijwangen maar heeft verder nooit echt de schuld op zich genomen. Sterker, het heeft gesteld dat er is getweaked met bandenspanningen door teams onder wie Red Bull.