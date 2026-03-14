Wordt de Grand Prix van China een feestje voor Mercedes dat als constructeur zo succesvol is in Shanghai? Of voor misschien wel Lewis Hamilton die als coureur het meest succesvol is? Tijd voor een preview, met overpeinzingen en een paar feiten en cijfers.

Ontbijtje en racen maar! Als om 8.00 uur Nederlandse tijd zondagochtend de lichten doven, kunnen we op het Shanghai International Circuit gaan genieten van spektakel in de tweede Grand Prix van het seizoen. Hoewel? Het heeft er op basis van de kwalificatie en sprintrace alle schijn van dat Mercedes ‘gewoon’ weer gaat heersen. Maar wie weet, misschien kan er een stuntje komen van bijvoorbeeld Hamilton. En Max Verstappen? Nee dus, als we hem mogen geloven. “Op deze manier”, klonk het na de kwalificatie, “eindig ik gewoon als achtste. Dat is ook waar we nu thuishoren.”

Helder. Over naar Hamilton. Die start als derde, achter polesitter Antonelli (met z’n nieuwe record) en WK-leider Russell. En ja, die snelheid van Ferrari in racepace zal vermoedelijk lager zijn dan die van Mercedes. Maar de start zal beter zijn en bovendien is het niet gezegd dat Mercedes gegarandeerd probleemvrij blijft. Dat liet Q3 van de kwalificatie wel zien, toen Russell een elektrisch probleem kende. En zo lonkt misschien wel een strijd tussen Hamilton en zijn oude team.

Feitjes

Tijd voor een paar feitjes en cijfers derhalve. Want het betekent in dat geval een strijd tussen het meest succesvolle team in China en de meest succesvolle coureur. Mercedes was al zes keer de renstal die de winnaar van de Chinese GP leverde. En Hamilton won zelf zes keer. Maar eigenlijk zeven, als we de sprintrace van vorig jaar meerekenen.

Zie daar, der herinnering aan dat schaarse Ferrari-succesje van 2025 geeft de zevenvoudig wereldkampioen wellicht wat vleugels voor de race op zondag. Hamilton gaat nu eenmaal (bijna) altijd goed in Shanghai, waar hij ook nog eens enorme populariteit geniet onder de Chinese Formule 1-fans. Ferrari is er het summum der dingen, Hamilton de verpersoonlijking ervan sinds zijn overstap naar de Scuderia.

En fans die zijn er genoeg: met 200.000 toeschouwers is er weer een uitverkocht raceweekend. Niet gek, gezien de 20 miljoen F1-fans die China naar schatting telt. En voor de échte cijferfetisjisten: 31 procent daarvan is onder de 35 jaar en 47 procent is vrouw.

Hoeveel van hen blij wordt van de race zondag, is de vraag. Want eerlijk is eerlijk: de kans is klein dat hun favoriet wint. De strijd zal ongetwijfeld tussen de twee coureurs van Mercedes gaan. Maar kijken wie er ‘best of the rest’ wordt, kan ook leuk zijn. Toch maar even dat uitslapen laten voor wat het is dus, en lekker die race gaan volgen.

En verder…

…was de eerste GP van China in 2004

…is een rondje 5451 meter

…is het 310 meter naar het eerste rempunt vanaf pole position

…waren er in 2025 90 inhaalacties

…is er 50 procent kans op een safety car

…duurt een pitstop in Shanghai inclusief in- en uitrijden 23,7 seconden

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.