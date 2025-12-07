Max Verstappen, Lando Norris of Oscar Piastri wordt vandaag gekroond tot wereldkampioen Formule 1 van 2025. Er zijn duizend-en-één scenario’s te bedenken hoe dit zich zal ontvouwen. Maar los van het gevecht om de titel, is het ook om veel andere redenen een bijzondere Grand Prix.

Het doel van titelleider Lando Norris is helder: als hij op het podium belandt, dan is hij wereldkampioen, ongeacht waar zijn rivalen eindigen. Het doel van Verstappen is ook glashelder: hij moet minimaal winnen én hopen dat Norris vierde wordt of lager. De Nederlander pakte gisteren pole position, maar dat is nog niet genoeg. Hij zal alles uit de kast moeten halen om Norris achter zich te houden en tegelijkertijd te voorkomen dat de Brit een podiumplek pakt. En dan is er nog Piastri, hij kan de lachende derde worden die er met de hoofdprijs vandoor gaat.

Maar los van deze zinderende ontknoping is deze race ook bijzonder om verschillende andere redenen. Zo is dit de laatste race waarin Honda en Red Bull samenwerken en de laatste race waarin Renault als motorleverancier optreedt in de Formule 1. Honda wordt vanaf 2026 de exclusieve motorleverancier van Aston Martin, terwijl Renault (Alpine) overstapt naar Mercedes-motoren.

Einde tijdperk

Ook is dit de laatste race met de huidige grondeffect-wagens, DRS en de hybride V6-motoren zoals we die nu kennen. Vanaf 2026 introduceert de Formule 1 actieve aerodynamica met verstelbare voor- en achtervleugels in plaats van DRS, en wordt de elektrische component van de aandrijving drastisch verhoogd van 120kW naar 350kW. De auto’s worden ook kleiner en iets lichter.

Verder is dit (voorlopig) ook de laatste Formule 1-race van Yuki Tsunoda. De Japanner verliest zijn stoeltje bij Red Bull en wordt volgend jaar test- en reservecoureur. Daarnaast is dit de laatste race met twintig auto’s op de grid. Vanaf 2026 komen daar twee bij door de komst van Cadillac, waarmee de grid uitbreidt naar 22 auto’s voor het eerst sinds 2016.

Met zoveel historische afscheidsmomentjes én een kampioenschap op het spel, belooft Abu Dhabi een onvergetelijke seizoensfinale te worden.

En verder…

… rijden de coureurs 58 ronden

… is het circuit 5281 meter lang

… won Lando Norris er vorig jaar

… zijn de afgelopen 10 GP’s in Abu Dhabi gewonnen vanaf pole

… werd Verstappen hier in 2021 kampioen

