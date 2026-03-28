Het kan verkeren voor Max Verstappen. Een jaar geleden reed hij vanaf pole naar een sensationele zege in Japan. Morgenochtend zal hij in Suzuka moeten starten vanaf P11 en zal een overwinning niet eens in zijn gedachten opkomen. Maar wat is er wel mogelijk voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing?

Allereerst een dienstmededeling. De zomertijd gaat vannacht in, dus de klok wordt een uur vooruit gezet. Opletten geblazen dus, want om 07.00 uur zullen onverbiddelijk de lichten doven op het laadstation (aldus Fernando Alonso) dat Suzuka heet met Mercedes-coureur Kimi Antonelli op pole.

Alonso was één van de coureurs die zich zaterdag na de kwalificatie (wederom) zeer kritisch uitsprak over de nieuwe regels en de focus op energiemanagement, waardoor met name een iconisch circuit als Suzuka in zijn ogen een stuk minder uitdagend is geworden. “De snelle bochten zijn laadstations geworden”, aldus Alonso. Zelfs de chef-kok van Aston Martin zou volgens de Spanjaard met de nieuwe auto kunnen racen. Alonso zou waarschijnlijk met alle liefde plaatsmaken, aangezien hij kansloos op de laatste startrij staat geklasseerd, naast zijn teamgenoot Lance Stroll.

Pole is in Japan goud waard

Vooraan is interessant of Antonelli zijn Mercedes-teamgenoot George Russel (P2) bij de start van het lijf kan houden, evenals Oscar Piastri (McLaren) en Charles Leclerd (Ferrari) vanaf de tweede startrij. Bij een overwinning zal Antonelli de leiding in de WK-stand overnemen van Russell en deze in ieder geval tot en met begin mei (GP Miami) behouden. Antonelli heeft in ieder geval de beste papieren, zeker in de wetenschap dat zeven van de laatste acht edities van de Japanse GP vanaf pole werden gewonnen. De jonge Italiaan zal vermoedelijk voor een optimale éénstopper gaan.

Het circuit van Suzuka heeft weinig remzones. Met de nieuwe auto’s is derhalve het risico op energietekort (het zogenoemde super clipping) hoog. Dit lijkt op voorhand in het voordeel van Mercedes, gezien hun sterke pace in de eerste en tweede sector.

Waar liggen de kansen voor Verstappen?

En Red Bull Racing, met Verstappen op P11 en Isack Hadjar op P8? Met een onbestuurbare en instabiele auto, zoals Verstappen zijn bolide zaterdag na de voor hem teleurstellend verlopen kwalificatie noemde, belooft het een zware race te worden. Een lange eerste stint zou voor Verstappen gunstig kunnen zijn om daarmee de auto in het ritme te krijgen. En hij zal vanzelfsprekend moeten pokeren bij mogelijke safety car-situaties en hopen op een gunstige uitkomst.

Max Verstappen hoeft in ieder geval niet op hulp van boven te rekenen. Er wordt namelijk droog en zonnig weer verwacht, met 19 graden en een licht windje.

En wat verder nog leuk is om te weten…

Michael Schumacher is met zes zeges de meest succesvolle coureur tijdens de GP van Japan, op de voet gevolgd door Lewis Hamilton met vijf. Max Verstappen won de voorgaande vier edities.

Michael Schumacher scoorde ook de meeste poles op Suzuka, namelijk acht. Zes keer deed hij dat namens Ferrari, twee keer namens Benetton.

Red Bull Racing won op het circuit van Suzuka liefst acht maal de Japanse GP.

Er is nieuw asfalt gelegd tussen bocht 7 en 17.

Een ronde op Suzuka is 5807 meter lang, er staan 53 ronden op het programma

Het ronderecord staat sinds vorig jaar op naam van Kimi Antonelli: 1.30,965.

