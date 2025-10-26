De GP van Mexico heeft zondagavond alles in zich om een spektakelstuk te worden; zelfs voor de zaterdag nog weinig hoopvol gestemde Max Verstappen zijn er lichtpuntjes. Je leest erover in deze preview: net als de angst van Lando Norris, het gevaar van Ferrari en waarom dit circuit voor meer dan één uitdaging zorgt – van lange run naar bocht 1 tot omstandigheden die de strategie meer dan gemiddeld beïnvloeden.

Lichtpuntjes Verstappen

Het klonk na de kwalificatie somber uit de mond van Max Verstappen: “Als de auto op zaterdag niet werkt, dan op zondag ook niet.” De Nederlander heeft het dit hele weekend in Mexico al moeilijk qua grip en balans, en dat frustreert. En toch zijn er lichtpuntjes. Verstappen start bijvoorbeeld aan de zogeheten schone kant van de grid. Daar waar de auto’s rijden tijdens hun ronden en daarmee hebben de startposities 1, 3, 5, 7 enzovoort een voordeel ten opzichte van de ‘even’ nummer. De nummers twee en dergelijk starten namelijk op de ‘vieze’ kant van het stoffige Autódromo Hermanos Rodríguez. En dat is met een run van 830 meter van pole naar het rempunt voor bocht 1 een belangrijk voordeel bij het wegrijden.

Daarnaast liet Helmut Marko weten dat een podium nog steeds realistisch moet zijn voor Verstappen, wellicht doordat er mogelijk meer grip is gedurende de race als de baan steeds meer rubber kent. Het team rekent erop dat de RB21 met een zwaardere brandstoflading sowieso beter in balans komt. Dat is een bekend patroon dit seizoen.

Verstappen zelf wijst op het feit dat de lange runs in geen van de trainingen echt goed waren en dat het warme weer voor het bandenmanagement ook een rol speelt. De RB21 kan niet goed tegen oververhitting, Verstappens uitzonderlijke rijderskunsten en vaardigheden moeten dat compenseren. Dus wie weet dat de Nederlander toch kan stunten op weg naar bijvoorbeeld een podium vanaf P5. En met misschien wel een afwijkende strategie en een goede start kan het zomaar een succesvollere race worden voor de Nederlander dan gedacht.

Rode gevaar voor Norris: Ferrari

In Ferrari kan Verstappen, hoe gek dat ook klinkt, ook lichtpuntjes zien. Dat Charles Leclerc en Lewis Hamilton hun bolides op P2 en P3 kwalificeerden, was een verrassing. Daarmee is eindelijk die eerste GP-zege van Ferrari dichtbij en eveneens het eerste GP-podium dit seizoen van Hamilton in het rood (inderdaad, de sprintzege in China tellen we even niet mee).

Lewis Hamilton hoopt in Mexico zondag op zijn eerste GP-podium als coureur van Ferrari. FOTO: ANP

Wat heeft Verstappen hieraan? Twee dingen: ten eerste de hoop dat een auto verrassend snel kan zijn zonder dat je het verwacht – iets dat we bij teams al veel vaker zagen dit seizoen. Maar vooral helpend is dat Ferrari álles zal doen voor de winst zondag. Dit is dé kans voor de Italianen om een race te winnen en dus krijgt Norris zowel Leclerc als Hamilton op de koffie, al meteen richting bocht 1. Reken maar dat Leclerc en Hamilton ervoor gaan; in hoeverre durft Norris te pareren in de duels?

De Brit moet inlopen op WK-leider en teamgenoot Oscar Piastri, die als zevende start. En Norris kan uitlopen op Verstappen, die vanaf P5 vertrekt. Maar wat is het risico dat Norris wil nemen? Die vraag zal hij zichzelf stellen, het team eveneens. De onduidelijkheid die daarmee gepaard gaat vormt een gevaar, bijvoorbeeld bij een een hectische run naar bocht 1 en op momenten waarop strategische beslissingen moeten worden genomen tijdens de race.

Piastri in lastig parket

Voor Piastri wordt het hoe dan ook een avond van geduld en precisie. De Australiër start weliswaar als zevende, maar heeft het voordeel van een auto die in de lange runs erg constant oogde. Net zoals Verstappen ondanks de vrij weinig hoopgevende sessies tot nu toe toch ook lichtpuntjes mag zien, geldt dat ook voor Piastri. Hij zal de Nederlander overigens niet direct als zijn referentie nemen, de McLaren is sneller dan de bolide van Red Bull. Maar Piastri weet: kom er eerst maar eens voorbij… Hij zal daarbij risico moeten nemen, want de Australiër wil (lees: moet) zo snel mogelijk richting Norris.

Met zijn Engelse teamgenoot slechts een handvol punten achter de kampioenschapsleider, weet Piastri dat zijn voorsprong zomaar eens flink kan slinken of, erger nog, als sneeuw voor de Mexicaanse zon kan verdwijnen. De Australiër is duidelijk niet happy met de manier waarop de MCL39 dit weekend functioneer, in tegenstelling tot Norris. En dus wordt de inhaalslag die hij moet maken een race binnen een race. Als dát maar goed gaat, met mogelijk ook nog vroege pitstops en een recept voor het maken van gewaagde – en dus mogelijk verkeerde – tactische keuzes.

Conclusie

De Mexicaanse GP belooft dus hoe dan ook meer te worden dan alleen een gevecht om de overwinning. Het is in de warme, ijle lucht een strategisch schaakspel waarin Verstappen moet zien te overleven, Norris zich moet verdedigen en Piastri een inhaalrace wacht.

En verder…

…is het circuit in Mexico-Stad 4304 meter lang

…staan er 71 ronden op het programma

…waren er vorig jaar 91 inhaalacties

…duurt een pitstop inclusief in- en uitrijden gemiddeld 21,9 seconden

…is de kans op een safety car 43 procent

