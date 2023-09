Racen op een stratencircuit, bij kunstlicht, met een extreem hoge luchtvochtigheid en onvoorspelbare weersomstandigheden; in Singapore komt het allemaal samen en wordt drie dagen lang het uiterste gevraagd van de coureurs, die zich geen foutje kunnen veroorloven. “Want boem is ho”, weet Tom Coronel.

Singapore staat synoniem voor spektakel. Jaar in, jaar uit sinds de race in 2008 op de kalender kwam. Er was geen editie waarbij de safetycar niet in actie hoefde te komen. Nergens is de kans op een crash zo groot als juist in Singapore. Het circuit in de Aziatische metropool vereist lef, stuurmanskunst, uithoudingsvermogen, zelfvertrouwen en snelheid over één rondje.

Valkuilen

Vorig jaar werd de incidentrijke race gewonnen door Sergio Pérez. Het is overigens één van de weinige GP’s op de huidige F1-kalender die Max Verstappen nog niet op zijn palmares heeft staan.

Als ervaringsdeskundige op het gebied van stratencircuits weet Tom Coronel als geen ander de valkuilen te benoemen. “De hoge moeilijkheidsgraad zit ‘m vooral in het inschatten van de griplevel”, zegt de coureur en F1-analist. “Vorig jaar begon het in Singapore te regenen. Als de baan daarna opdroogt, heeft het asfalt een heel andere griplevel dan als het de hele tijd droog is geweest en zeker op een stratencircuit heb je als coureur geen foutmarge. Een stratencircuit is ook altijd weer anders dan het jaar ervoor, ondanks het feit dat de lay-out exact hetzelfde is. Er liggen nieuwe putdeksels, het asfalt is op sommige plekken vernieuwd en de temperatuur is nooit hetzelfde, het kan van alles zijn, maar op een stratencircuit wordt het hele jaar geleefd en dat merk je. Er is geen race op de kalender waar het talent van een coureur zo bepalend is voor het resultaat als in Singapore. Bij regenraces kun je als coureur soms het verschil maken. In Singapore heb je dat feitelijk ook doordat veel dingen samenkomen.”

Voor een coureur gaat het erom om vanaf de eerste training op de vrijdag een steile leercurve gedurende het weekend te hebben, stelt Coronel. “Je kunt geen moment verslappen. Als je één keer een foutje maakt, draag je die handicap het hele weekend met je mee. Alles draait om vertrouwen en respect voor de baan. Je moet één zijn met het circuit en als je een keer een foutje maakt, komt dat vertrouwen niet meer op het niveau dat je wilt. Daarom is het belangrijk om er vanaf het begin bij te zitten. Waar het in Singapore op neer komt is het volgende: je moet het circuit bij de lurven pakken en je auto de hoek om trekken zonder fouten te maken. En dat twee uur lang.”

Hoge luchtvochtigheid

Het Marina Bay Street Circuit telt 23 bochten. De hoge luchtvochtigheid maakt het tot een ware uitputtingsslag. “Pas als je uitstapt, merk je hoe zwaar het was”, merkte Sergio Pérez vorig jaar op na zijn zwaarbevochten triomf.

“Je kunt dit soort omstandigheden niet simuleren, ook al ga je in de sauna zitten en dat soort dingen”, meent Coronel. “Ik heb het genoeg meegemaakt met GT-races in Maleisië en Japan. Geloof me, het is compleet iets anders. Er zit minder zuurstof in de lucht. Het is racen terwijl iemand je heel voorzichtig bij de keel heeft en vasthoudt. Singapore grijpt je bij de strot.”

Volgens Coronel is de race in Singapore een sieraad op de Formule 1-kalender, vanwege de glitter en de glamour eromheen, maar vooral ook door de hoge moeilijkheidsgraad. “Voor een stratenrace moet je ballen hebben, maar hier geldt dat in de overtreffende trap. Ik heb vaak ’s avonds gereden en ik heb veel op stratencircuits geracet, maar de combinatie heb ik nog nooit meegemaakt. Die zou ik maar wat graag willen afvinken.”

